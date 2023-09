Negli ultimi giorni a sorpresa è arrivata una frecciatina da parte di una “nemica amatissima” di Barbara d’Urso nei confronti della nuova versione di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino. Stiamo parlando di Naike Rivelli che ha commentato l’addio della conduttrice, dopo 15 anni, rimpiangendo quasi la sua presenza.

Naike Rivelli commenta l’addio di Barbara d’Urso da Pomeriggio 5

Nel corso del suo intervento, Naike Rivelli ha contestato la scelta di Pier Silvio Berlusconi, non tanto di puntare su Myrta Merlino, quando di mettere alla porta Barbara d’Urso. Sebbene nei confronti di quest’ultima la figlia di Ornella Muti non abbia riservato spesso parole clementi, questa volta ha commentato in un video social:

Capelli uguali, stesso modo di parlare… Pier Silvio, non avrei mai pensato di dirlo, ma guardando questa nuova versione ci manca la d’Urso. Non vedo grandi differenze, devo dire. Quindi magari se ci spiegate bene le motivazioni per le quali non c’è più la signora Barbara… l’Italia è curiosa. Soprattutto perché quando c’era la Barby si parlava di grandi share e adesso gli share sono diventati ancora più grandi nonostante non sia cambiata una virgola.

Naike, inoltre, si è anche domandata come sia potuto accadere che un personaggio così celebre come Barbara d’Urso all’improvviso sia stato letteralmente cancellato dall’Italia, tanto da essersi trasferita all’estero.

