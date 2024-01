Barbara d’Urso divisa tra Rai e Discovery? Questa è l’ultima indiscrezione sul conto dell’ex Lady Cologno, ma a smentire, almeno per metà, quella che sembrava essere (secondo Novella2000) una trattativa in corso, ci ha pensato l’Ad Rai, Roberto Sergio. Per il momento, dunque, Barbara non approda nell’azienda pubblica.

Barbara d’Urso, la Rai chiude: nessuna trattativa in corso

Si è parlato ad oggi di numerose ospitate future di Barbara d’Urso in Rai, ed addirittura di una corsa per accaparrarsi la sua presenza. Al momento però, nei programmi dell’azienda televisiva di Stato non ci sarebbe posto per lei. A chiudere le porte ci ha pensato l’amministratore delegato, il quale ha fatto sapere l’assenza di manovre in tal senso. In una intervista al quotidiano La Verità, Sergio ha fatto chiarezza:

Con Barbara d’Urso nessuna trattativa, non la conosco.

Mentre l’ex volto di Canale 5 alimenta la curiosità attorno ad un suo possibile ritorno in tv, trasformandosi in una sorta di avatar (video in apertura), cade per il momento una delle indiscrezioni relative al suo futuro professionale.

Ad oggi si è parlato di un possibile approdo su Tv8, alla conduzione di un programma che sarebbe dovuto diventare il nuovo competitor di Pomeriggio 5 e Myrta Merlino. Qualcuno ha persino visto la d’Urso pronta a prendere il posto di Mara Venier nella conduzione di Domenica In, o lo spazio successivo al momento affidato a Francesca Fialdini. Si è persino parlato della sua presenza su Netflix.

Per il momento però, resterebbero solo voci, con una smentita chiara, quella da parte dell’Ad Rai, che chiuderebbe ogni presunta trattativa in corso.

A questo punto non ci resta che attendere di scoprire cosa ci sarebbe dietro il video postato dalla conduttrice online, insieme al suo avatar che saluta tutti “col cuore”.

