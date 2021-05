Barbara d’Urso, dietrofront su Diletta Leotta: “Stia zitta? Mai detto”

Barbara d’Urso torna a parlare di Diletta Leotta nell’ultima puntata della sua trasmissione Pomeriggio 5 e fa un passo indietro rispetto alle sue precedenti dichiarazioni. “Stia zitta? Mai detto”, sostiene ora, in riferimento alle sue parole di qualche giorno fa.

La padrona di casa di Pomeriggio 5, nel corso dell’ultimo appuntamento ha spiegato di essere stata recentemente fraintesa quando ha parlato di Diletta Leotta e del suo atteggiamento nei confronti del gossip, solo qualche puntata fa.

Questa la precisazione della conduttrice Barbara d’Urso che ha messo a tacere così le cattive interpretazioni sulle sue precedenti parole.

Ma cosa aveva detto la d’Urso nelle precedenti puntate basate sulla chiacchierata storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman? Commentando il suo lungo post social in cui si sfogava contro paparazzo è giornalismo spazzatura aveva detto:

Lei scrive la mia nonna, che tanto è abituata alle luci dello spettacolo immagino, mia nonna pensa che io sia una mangiauomini eccetera, e poi due giorni dopo escono quelle foto in cui si bacia con un altro? Lei è giovane, il consiglio è di stare zitta. Tutti noi abbiamo vissuto con i paparazzi sotto casa. Mi hanno dato mille fidanzati non veri. Io ci ho sempre riso, evviva i paparazzi! Sennò stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa, né col cavalluccio né con altro!