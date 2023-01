Barbara d’Urso e Flavio Briatore hanno passato la notte insieme in un hotel di lusso a Milano? La notizia di gossip sta facendo il giro della rete ed è stata lanciata tra le pagine di Diva e Donna.

La conduttrice di Pomeriggio 5 e l’imprenditore del Billionaire insieme nella notte milanese: l’inedita “coppia” sarebbe entrata all’interno di un hotel di lusso.

Arrivati separati (per non farsi beccare dai paparazzi), avrebbero comunque attirato l’attenzione: ”Sorpresi mentre cercano di nascondersi” si legge sulla copertina del settimanale.

Barbarella avrebbe concluso, da alcuni mesi, la sua ultima storia con Francesco Zangrillo. La conduttrice, alcuni anni fa, aveva parlato proprio di Briatore durante il suo talk su Canale 5:

Cosa bolle in pentola?

Il discorso finale al termine di Pomeriggio 5

Sono molto riservata in questo e lo sono anche i miei figli. La loro vita privata deve restare tale. Questa cosa riguarda me, riguarderebbe me se fosse vera, ma riguarda più loro e non ne posso parlare. Non ho detto no e non ho detto sì. Se sarò una super nonna? Sì quando accadrà, sarò pazza di felicità.