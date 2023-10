Barbara d’Urso a Belve: Francesca Fagnani svela quando sarà sua ospite

L’ospitata che tutti stavano aspettando sta per compiersi: Barbara d’Urso sarà a Belve, il programma condotto su Rai2 da Francesca Fagnani. Sul destino televisivo dell’ex padrona di casa di Pomeriggio 5, negli ultimi giorni si è detto tanto. Si è parlato di un approdo a Discovery e di due possibili ospitate a Domenica In e a Ballando con le Stelle.

Barbara d’Urso ospite a Belve

Adesso però, ad annunciare la presenza di Barbara d’Urso a Belve è stata la stessa padrona di casa e giornalista, Francesca Fagnani durante la diretta social di Aspettando Viva Rai2, la trasmissione di Fiorello in partenza dal prossimo 6 novembre su Rai2. La Fagnani ha svelato di essere in contatto con l’ex conduttrice Mediaset in occasione di una futura ospitata.

“Appena mette piede in Italia viene”, ha svelato la Fagnani. Dopo aver trascorso diverse settimane in Inghilterra, dove ha approfondito la conoscenza della lingua straniera e dopo una settimana a Parigi, Barbarella aveva fatto ritorno a Milano dove presto sarà impegnata a teatro.

A tal proposito, nei giorni scorsi aveva lanciato una frecciatina alla sua ex azienda (il contratto terminerà definitivamente a dicembre):

Il 3 novembre debutto a Torino, ne approfitto per scusarmi coi direttori dei teatri, e col pubblico, che mi avrebbe voluto nelle loro città ma avevo un impegno televisivo che avrei dovuto e voluto rispettare e il calendario teatrale viene chiuso circa 1 anno prima.

Ma quando vedremo Barbara d’Urso a Belve? Ad oggi sappiamo che la puntata del prossimo 24 ottobre sarà anche l’ultima ma a questo punto non si esclude un prolungamento.