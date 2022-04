“Il nostro bambino è morto”: dramma per Cristiano Ronaldo e Georgina, l’annuncio

Quello che sarebbe dovuto essere il giorno più bello per Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina si è trasformato in un vero e proprio dramma. La coppia, attraverso i rispettivi social, ha annunciato la perdita di uno dei due figli in attesa di Georgina durante il parto gemellare.

Dramma per Cristiano Ronaldo e Georgina

E’ con la più profonda tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro bambino. E’ il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità.

Con queste parole Cristiano Ronaldo e Georgina hanno annunciato la morte del loro figlio, chiedendo poi di rispettare la loro privacy in questo momento così difficile.

Il portoghese e la sua compagna hanno poi ringraziato medici e infermieri per le cure ed il supporto ricevuto, chiosando:

Siamo tutti devastati per questa tragedia e chiediamo gentilmente privacy in questo momento tanto difficile. Nostro piccolo bambino sei il nostro angelo, noi ti ameremo sempre.