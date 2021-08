Ballando con le Stelle 2021: torna Alessandra Mussolini in un nuovo ruolo?

Alessandra Mussolini sta per tornare in tv, sebbene al momento non sia ancora del tutto chiaro il ruolo che andrebbe a ricoprire. All’Adnkronos, l’ex parlamentare ha spiegato quali sono i suoi futuri impegni: “In Rai farò una cosa tranquilla, non so quello che mi faranno fare, sarà una sorpresa”, si è limitata a dire.

Ballando con le Stelle e il possibile ritorno di Alessandra Mussolini

Al momento si sa solo che Alessandra Mussolini sarebbe in trattativa con la Rai ma senza svelare per quale programma ed in che ruolo. In merito ha dichiarato:

Appena si concretizzerà lo dirò, per ora preferisco aspettare.

Ad ipotizzare qualcosa in più ci ha pensato il blog televisivo TvBlog.it secondo il quale il riferimento della Mussolini all’agenzia di stampa, seppur non esplicito, sarebbe alla trasmissione Ballando con le Stelle 2021.

Dopo essere stata una delle concorrenti della passata edizione, quest’anno potrebbe tornare nel programma di Milly Carlucci ma in un ruolo del tutto diverso:

Va detto che ancora non è stato deciso nulla di definitivo, inoltre la trattativa è tuttora in corso, ma l’idea che potrebbe farsi strada e che è ancora nello stato embrionale, è quella di vedere Alessandra Mussolini nelle vesti di contro giurata, dall’altra parte del palcoscenico dell’auditorium del Foro italico in Roma. Questo per arrivare in qualche modo a bilanciare e a contrapporre il potere dei cinque giurati storici del programma diffuso dalla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Sarà davvero così? Indubbiamente sarà interessante vedere lo scontro con la giuria di Ballando ed in particolare con Selvaggia Lucarelli ma al momento è tutto in forse. Pare invece confermata la data di partenza della prossima edizione di Ballando con le Stelle, fissata al 16 ottobre prossimo in prima serata su Rai1.