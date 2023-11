Alex Belli, ospite de La Volta Buona, il programma del pomeriggio Rai condotto da Caterina Balivo, ha parlato anche di Soleil Sorge e della loro “chimica artistica” durante il Grande Fratello Vip.

Quel programma è una bolla, un po’ come tutti i reality. Quello che succede all’interno di una dinamica di questo tipo – e che è successo a noi – è che tu certe cose le vivi in un modo, ma viste da fuori acquistano una valenza completamente diversa.

La Balivo, particolarmente scettica, si è inalberata quando anche Delia Duran, giustificando il marito, ha parlato di “chimica artistica con Soleil”:

Delia! Non abusiamo di questa parola!

La Duran ha aggiunto:

L’ho perdonato perché ho capito che in una situazione come quella chiunque potrebbe perdere la testa. Volevo capire perché Alex è impazzito per questa donna qua. Mi sono detta: ‘volete parlare del triangolo? Allora che se ne parli!