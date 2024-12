Bacio tra Javier e Chiara al Grande Fratello – VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello, le dinamiche sentimentali continuano a tenere banco, e questa volta i riflettori sono puntati su Javier Martinez e la nuova arrivata Chiara Cainelli. Dopo aver intrattenuto conoscenze con Shaila Gatta e Helena Prestes, Javier sembra ora particolarmente interessato a Chiara, con la quale condivide una visione simile sull’amore e le relazioni.

Javier, confidandosi con Maria Vittoria Minghetti, aveva ammesso di essere incuriosito da Chiara, trovandola affine al suo carattere: “È una ragazza simile a me sotto l’aspetto caratteriale, potremmo trovarci bene insieme”.

Negli ultimi giorni, l’avvicinamento tra i due si è intensificato, con conversazioni sempre più intime che hanno toccato argomenti profondi, come la gestione delle emozioni e l’importanza di riflettere sulle proprie scelte in amore.

Durante un momento di confidenza sotto le coperte in giardino, Javier ha condiviso il suo approccio maturato nel tempo:

Con gli anni ho imparato che le cose si fanno bene prima di farle di pancia. Ragionare ti permette di scoprire aspetti che non immaginavi. Buttarsi è giusto, ma serve anche pensare se ne vale davvero la pena.

Le sue riflessioni hanno trovato d’accordo Chiara, rafforzando ulteriormente la connessione mentale tra i due.

L’intesa mentale si è presto trasformata in un momento di vicinanza fisica: nascosti sotto le coperte, Javier e Chiara si sono scambiati un lungo bacio, segnando un possibile nuovo capitolo sentimentale all’interno del reality.

Più tardi il pallavolista ha parlato con Alfonso D’Apice, confidandosi sul suo rapporto con Chiara, ma ha scelto di mantenere il riserbo sul bacio, affermando che tra loro “non era successo niente”.

Qui Alfonso, come mi aspettavo, chiede cosa sia successo con Chiara, e come mi aspettavo altrettanto, Javier fa quello che dovrebbe fare un uomo, dice che non è successo niente rispettando lei.#GrandeFratello pic.twitter.com/9RiT1608UE

