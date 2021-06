Bacio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez: la coppia è ufficiale – FOTO

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono di nuovo una coppia, è ufficiale. Dopo settimane di gossip e avvistamenti, i paparazzi di Page Six sono riusciti a fotografare gli attori alle prese con un bacio appassionato che ha fatto palpitare il cuore dei “Bennifer”.

Bacio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez: la coppia è ufficiale

I due attori sono sembrati molto innamorati nel corso di una cena al ristorante Nobu di Malibu. Come si legge su Page Six, la coppia è stata raggiunta dalla famiglia di Jennifer Lopez in occasione del 50esimo compleanno della sorella Linda, ma dalle foto immortalate dai paparazzi sembra proprio che i due avessero occhi solo l’uno per l’altra.

Alla cena c’erano anche i figli che J.Lo ha avuto con l’ex marito Marc Anthony, Max ed Emme di 13 anni. Solamente qualche giorno fa, Ben è stato beccato a Las Vegas insieme a Guadalupe, la mamma di Jennifer Lopez.

Una fonte ha confidato a People che la donna è “entusiasta” della rinata storia d’amore di sua figlia. “In passato, la mamma di Jennifer e Ben erano molto legati”, ha affermato l’insider. “Guadalupe amava Ben. Le è dispiaciuto molto quando si sono lasciati”.

“Stanno lavorando insieme per portare avanti la loro relazione” ha rivelato una fonte a People, alcuni giorni prima del bacio immortalato da Page Six.

Ben Affleck e Jennifer Lopez avrebbero tutta l’intenzione di far funzionare la loro storia d’amore a distanza di quasi 20 anni dalla rottura. Il regista e attore e la popstar, infatti, sono stati insieme dal 2002 al 2004 e si sono lasciati ad un passo dal matrimonio.