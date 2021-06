Awed dopo aver vinto l’Isola dei Famosi, parla anche di Tommaso Zorzi e svela cosa vorrebbe fare in televisione dopo due mesi in Honduras e la perdita di 22 chili.

Intervistato da FanPage, Awed parla della nomination di Matteo Diamante, svelando se ha preso ispirazione, oppure no, dagli exploit di Tommaso Zorzi che al Grande Fratello Vip ha mandato in nomination Stefania Orlando e Francesco Oppini:

Conosco le nomination di Zorzi al Gf Vip avendolo commentato ma no, non mi sono ispirato a quelle. Vale come per Valentina. Potevo fare un nome su 4. E chiunque si sarebbe potuto sentire pugnalato alle spalle. Dovevo fare una scelta e Matteo quella settimana era stato un po’ distante dal gruppo dei “moschettieri” formato con Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Sarebbero stati molto più logici e funzionali al gioco altri atteggiamenti ma non ho mai fatto strategie.