Stefano De Martino è tornato a parlare del suo attuale rapporto con l’ex moglie Belen Rodriguez. Intervistato da Il Messaggero, ha commentato anche l’ipotesi legata alla conduzione del Festival di Sanremo.

“Sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza”, ha commentato in merito al Festival della musica italiana. Poi ha aggiunto:

Mi piacerebbe, questioni aziendali a parte, Bonolis. Ma il mio festival 2025 del cuore è condotto da due donne: Laura Pausini e Paola Cortellesi. Sarebbe perfetto per quest’epoca.

Fino a due anni fa chi l’avrebbe mai detto che sarei stato anche solo in lizza? Sanremo è la laurea, la facoltà è la televisione: sono nel corso giusto, ma mi manca qualche esame per farcela.

Ogni anno, guardando i Sanremo degli altri, mi vengono idee. Non potrei dirigere quella macchina. Aspetto di avere qualche capello bianco. Se squilla, rispondo cordialmente e ne sarei felice.

Lo showman tornerà in tv, dal 1 aprile con Stasera tutto è possibile: “La mia sesta edizione. Amadeus ne ha condotte quattro. Almeno in questo, sono a buon punto”.

La vita è una tragedia in primo piano, è una commedia sul piano lungo. Io mi auguro che pian piano l’inquadratura si allarghi anche sulla nostra vita.

Con Belen? Siamo in zoom out. Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri.