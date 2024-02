Amadeus lo ha ribadito in tutti i modi: questo sarà il suo ultimo Festival consecutivo. Ma quindi, chi ci sarà dopo di lui alla conduzione di Sanremo 2025? Alla vigilia della finale della 74esima edizione, la domanda è d’obbligo. Ed intanto emergono una serie di nomi più o meno fattibili ed a quanto pare al vaglio della Rai.

Come spiega oggi Dagospia, prevedere chi condurrà Sanremo 2025 dopo Amadeus è abbastanza un azzardo. Servirà indubbiamente del tempo, alla luce delle tante variabili, prima di poter scoprire il nome del prossimo conduttore e direttore artistico della kermesse canora più celebre ed amata d’Italia.

Tuttavia, le consultazioni starebbero per iniziare ed i primi nomi sarebbero emersi. Ecco cosa scrive in merito Dagospia:

Con Sergio si andrebbe in una direzione, con Rossi in un’altra. E non c’è da escludere che alla fine al loro posto la spunti un terzo nome. Le soluzioni interne guardano a Carlo Conti (democristiano e non divisivo) e Antonella Clerici, Milly Carlucci ha l’esperienza per provarci, Cattelan una suggestione che paga il peso di una minore notorietà sulla generalista.

Scalpita De Martino, Bonolis sogna un ritorno ma anche in questo caso servono diversi incastri per l’operazione Rai. Chi si prenderà carico di un evento così importante dopo record musicali e televisivi così inattesi?

Ecco perché c’è non esclude i nomi di alcuni cantanti da Laura Pausini magari con Paola Cortellesi, da Gigi D’Alessio fino ad Al Bano, nomi ben visti a destra. Qui però ricomincerebbe il tormentone “conflitti di interesse” tra musica, gara, società ecc. Un tentativo “formale” per il sesto Amadeus sarà fatto, per rispetto verso il suo lavoro, dopo il no inizieranno le “consultazioni”.