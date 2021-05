L’Italia ha vinto l’Eurovision Song Contest 2021 con i Maneskin e il loro inno rock “Zitti e buoni”. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono stati premiati dal pubblico e pure dagli ascolti TV della prima serata, ecco i dati auditel del 22 maggio.

Ascolti TV, Eurovision 2021: la vittoria dei Maneskin fa il “botto”

Rai 1 Eurovision Song Contest 2021: 4.512.000 telespettatori (share 25%).

Canale 5 55 Passi nel sole: 2.018.000 telespettatori (share 10,7%).

Rai 2 FBI: 1.506.000 telespettatori (share 6,7%).

Rai 3 Sapiens, un solo pianeta: 1.201.000 telespettatori (share 6,1%).

Italia 1 I pinguini di Madagascar: 1.012.000 telespettatori (share 4,6%).

Rete 4 Viaggi di nozze: 871.000 telespettatori (share 4,2%).

La7 I miserabili: 589.000 telespettatori (share 2,8%).

Tv8 Elysium: 367.000 telespettatori (share 1,7%).

Nove I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena?: 393.000 telespettatori (share 1,8%).

La vittoria dei Maneskin fa volare Rai1 che fa il botto: la finale è stata vista da 4.5 milioni con il 25,5% di share. Si tratta del risultato più alto dal suo ritorno in onda su Rai1 dal 2016. Picchi del 45% di share.#Eurovision2021 #Eurovision #ESCITA — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 23, 2021

La classifica finale

Italia “Zitti e buoni” Måneskin – 524

Francia “Voilà” Barbara Pravi – 499

Svizzera “Tout l’univers” Gjon’s Tears – 432

Islanda “10 Years”Daði & Gagnamagnið – 378

Ucraina “Shum” Go_A – 364

Finlandia “Dark Side” Blind Channel – 301

Malta “Je Me Casse” Destiny – 255

Lituania “Discoteque” The Roop – 220

Russia “Russian Woman” Manizha – 204

Grecia “Last Dance” Stefania – 170

Bulgaria “Growing Up Is Getting Old” Victoria – 170

Portogallo “Love Is On My Side” The Black Mamba – 153

Moldavia “Sugar” Natalia Gordienko – 115

Svezia “Voices” Tusse – 109

Serbia “Loco Loco” Hurricane – 102

Cipro “El Diablo” Elena Tsagrinou – 94

Israele “Set Me Free” Eden Alene – 93

Norvegia “Fallen Angel” TIX – 75

Belgio “The Wrong Place” Hooverphonic – 74

Azerbaijan “Mata Hari” Efendi – 65

Albania “Karma” Anxhela Peristeri – 57

San Marino “Adrenalina” Senhit feat. Flo Rida – 50

Olanda “Birth Of A New Age” Jeangu Macrooy – 11

Spagna “Voy A Quedarme” Blas Cantó – 6

Germania “I Don’t Feel Hate” Jendrik – 3

Gran Bretagna “Embers” James Newman – 0