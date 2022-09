Ascolti TV 11 settembre 2022, Domenica In torna alla grande: boom per Zia Mara, la Nazionale di Pallavolo trionfa in prime time

Ascolti TV 11 settembre 2022 – Ottimo rientro per Mara Venier. La nuova stagione di Domenica In è tornata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai concludendo con il 18% (2.188.000) e 16.5% (1.882.000).

Così come riferiscono gli amici di Cinguetterai (account su Twitter): “Domenica In torna in tv con il 18% (2.188.000) e 16.5% (1.882.000). Nonostante andasse contro il Gran Premio di Monza, zia Mara segna +3,5 e +1,78 dal debutto dell’anno scorso (platea diversa)”.

Dati prime time

Rai1, Pallavolo Italia – Polonia: 3.752.000 spettatori (share 22,52%)

Canale 5, Harriet: 1.598.000 spettatori (share 11,36%)

Italia 1, Aquaman: 913.000 spettatori (share 5,99%)

Rai3, Presa diretta: 791.000 spettatori (share 4,97%)

Rete 4, Zona bianca: 595.000 spettatori (share 4,60%)

La7, Non è l’Arena: 525.000 spettatori (share 4,44%)

Rai2, Bull: 478.000 spettatori (share 2,95%)