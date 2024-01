Ascolti TV 8 gennaio: chi ha vinto la gara del lunedì sera tra la fiction “La Storia” andata in onda su Rai1 e il Grande Fratello di Alfonso Signorini trasmesso su Canale 5? Ecco i dati auditel a seguire.

Partenza sopra la media per #LaStoria con quasi 4,5 milioni e il 23,5%, #GrandeGratello non più di 2,5 milioni.

Non sto nemmeno a dire quanto meriterebbe di più…#AscoltiTv

— Tommaso Ranisi (@TommasoRanisi) January 9, 2024