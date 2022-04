Asap Rocky ha tradito Rihanna? Il presunto scoop è stato lanciato dall’influencer australiano Louis Pisano. La presunta amante sarebbe Amina Muaddi, designer di scarpe che si è sfogata online.

Tuttavia nelle ultime 24 ore mi è stato ricordato che viviamo in una società così veloce a parlare di argomenti indipendentemente dalle basi fattuali e che nulla è off limits. Nemmeno durante quello che dovrebbe essere uno dei momenti più belli e celebrati della propria vita.

Ho sempre creduto che una bugia infondata diffusa sui social media non meriti alcuna risposta o chiarimento. – ha affermato Amina sul suo account ufficiale di Instagram – Inizialmente presumevo che questo falso pettegolezzo – fabbricato con un intento così malevolo – non sarebbe stato preso sul serio.

Amina Muaddi ha aggiunto:

Pertanto devo parlare perché questo non è solo diretto verso di me, ma è legato a persone per cui ho molto rispetto e affetto. Mentre Rih continua a vivere la sua vita di gravidanza serena io torno ai miei affari.

Auguro a tutti una bella Pasqua, buon fine settimana!