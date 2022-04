Rihanna, con un movimento social abbastanza eloquente, sembrerebbe confermare le voci circa un tradimento ai suoi danni da parte di Asap Rocky, padre del suo primo figlio. Secondo l’influencer australiano Louis Pisano, il rapper le avrebbe messo le corna con la designer di scarpe Amina Muaddi.

Asap Rocky ha tradito Rihanna (incinta) con Amina Muaddi?

Rihanna e Asap Rocky si sono lasciati. Ha rotto con lui dopo averlo beccato a tradirla con la designer di scarpe Amina Muaddi.

Il gossip ha immediatamente fatto il giro del web e, nonostante i diretti interessati non si siano ancora espressi in merito, quello che si sa con certezza è che RiRi, Amina e Asap sono amici e collaboratori di vecchia data.

Amina Muaddi disegna le calzature per Fenty, il brand di Rihanna, e nel 2020 ha anche lanciato una capsule insieme a Asap Rocky, con cui avrebbe avuto una liason tempo fa.

E se TMZ smentisce con forza questa news etichettandola come fake, è stata proprio Rihanna a “reagire” togliendo il “segui” su Instagram ad Amina Muaddi (ma non al suo compagno).

Cosa scrive TMZ

Una fonte direttamente collegata a entrambi gli artisti – che ha un’interazione regolare con loro – ha fatto sapere a TMZ che si tratterebbe di una fake news.

La gola profonda ha prima detto “100% falso in entrambi i casi” e poi ha aggiunto: “1 milione per cento non è vero. Va tutto bene”.