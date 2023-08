Arisa rischia il “posto” dopo aver postato la sua fotografia nuda su Instagram? Come ben sapete la cantante ha lasciato il suo ruolo di prof ad Amici per prendere parte a The Voice Kids ma, secondo Giuseppe Candela, la Rai starebbe mormorando.

Arisa “rischia il posto” dopo la fotografia nuda? Ecco cosa sta succedendo

La nudissima Arisa dopo aver salutato Amici, sbarcherà in giuria a The Voice Kids. Le sue immagini hot non hanno fatto fare i salti di gioia alla Rai e alla società di produzione Fremantle, non perché “bacchettoni” ma per una logica di contesto: tra due mesi si occuperà nella istituzionale Rai1 dei pargoli canterini di Antonella Clerici.

Dagospia aggiunge:

Ovviamente Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, resterà al suo posto. Non solo, le sue quotazioni nelle scorse settimane erano in crescita al punto da immaginare la sua presenza anche nella versione Senior prevista dopo Sanremo.

Cambiamenti in vista anche per i Ricchi e Poveri:

I Ricchi e Poveri, a differenza di quanto circolato, potrebbero dire addio allo show perché impegnati in concerti all’estero. La Rai riuscirà a convincerli a restare? Se così non fosse si cercherebbe un sostituto e ora le quotazioni della vivace Arisa non sono più così alte…