Pierpaolo Pretelli intervistato da Leggo.it, oltre a parlare della sua nuova canzone “L’estate più calda” in uscita domani, venerdì 18 giugno, ha commentato anche del gossip su Ariadna Romero e il Grande Fratello Vip.

Ariadna al Grande Fratello Vip? La vita è la sua e può fare come meglio crede, io mi ritaglio il tempo per mio figlio.

Pierpaolo ha tagliato corto concentrandosi sul suo presente:

Proprio in merito al GF Vip, Pierpaolo svela che rifarebbe tutto:

Tornassi indietro rifarei il GF per il finale che ho vissuto, per Giulia, per tutta la gente che mi ha conosciuto, la gente mi saluta e mi considera un amico e si è affezionata, quell’attenzione vorrei spostarla sulla mia passione.

Ariadna Romero, proprio sul GF Vip è stata chiara ed ha smentito la sua partecipazione in prima persona tramite le storie di Instagram (in apertura il VIDEO):

No, la gente, moltissime ma moltissime volte parla per dare fiato alla bocca. Non mi sono presentata nemmeno ai casting non ci sono al GF Vip quest’anno.