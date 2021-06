“L’estate più calda” di Pierpaolo Pretelli è pronta per incendiare gli animi bollenti degli estimatori. La nuova canzone uscirà domani, venerdì 18 giugno e, a distanza di poche ore dal debutto, l’ex gieffino si racconta su Leggo.it.

Il suo producer ha realizzato le basi, Shade è straordinario è nata subito una bella amicizia e da lì l’idea di coinvolgerlo in questo progetto e lui ha accettato subito. Abbiamo lavorato insieme a Torino, sono molto soddisfatto, e devo dire grazie a tutti quelli che hanno lavorato per fare uscire una grande pezzo e un video che adoro.

Come è nata la collaborazione con Shade? L’idea c’è da un anno, dalla scorsa estate più o meno, piano piano ho buttato giù il testo, ogni tanto inserivo delle paroline in più finché un giorno conosco Shade. Era in un ritiro della nazionale cantanti…ed è stato destino.

E per quanto riguarda il videoclip ufficiale, Pierpaolo aggiunge:

In Italia abbiamo dei posti fantastici, io sono felice di far conoscere le meraviglie che abbiamo, compreso un mare stupendo … e poi c’è Giulia! Mi ha dato una mano importante per questo progetto, non finirò mai di ringraziarla, mi supporta mi stimola.