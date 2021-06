Ariadna Romero sarà una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 6? Nella precedente edizione il buon Pierpaolo Pretelli si è conquistato la seconda posizione rischiando la vittoria.

La modella ha aperto il box commenti su Instagram per rispondere alle domande dei follower. Tra una curiosità e qualche consiglio sul piccolo Leonardo, la ex di Pierpaolo Pretelli ha smentito il Grande Fratello Vip:

No, la gente, moltissime ma moltissime volte parla per dare fiato alla bocca. Non mi sono presentata nemmeno ai casting non ci sono al GF Vip quest’anno.

In apertura trovate il VIDEO con le parole di Ariadna Romero.

È difficile togliersi l’etichetta di ex dama ma non mi dispiace io ero una dama della trasmissione quindi per me non è un’etichetta. Ma sono anche altro. E questo mi interesserebbe mostrare. Magari al Grande Fratello Vip.