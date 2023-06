Antonino Spinalbese e Carolina Stramare fanno ormai coppia fissa. Dopo il Grande Fratello Vip, l’ex di Belen Rodriguez ha provato a frequentare Ginevra Lamborghini ma le cose non sono andate bene.

Antonino Spinalbese pubblica una foto con Carolina Stramare

Complice un viaggio a Parigi, Antonino Spinalbese ha conosciuto Carolina incominciando a fare coppia fissa con lei, nonostante il basso profilo di entrambi.

in queste ore Antonino ha pubblicato per sbaglio uno scatto in compagnia della fidanzata. La fotografia è stata cancellata dopo pochi istanti ma, nonostante questo, il popolo social ha subito catturato lo screenshort.

Per quale motivo Spinalbese ha cancellato la foto? Secondo Deianira l’immagine sarebbe stata cancellata per via dei commenti negativi della rete: voi siete d’accordo?

Eccovi lo scatto “incriminato”.