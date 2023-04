Continua a gonfie vele l’amicizia tra Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli anche dopo la fine del Grande Fratello Vip. I due ex concorrenti, infatti, così come svelato durante una diretta su Instagram, hanno preso una importante decisione.

Andrea Maestrelli ha appena trascorso alcuni giorni a Parigi insieme ad Alessandro, socio di Antonino Spinalbese (il video in apertura e chiusura del nostro articolo) e, proprio durante alcune dirette social, il calciatore ha svelato un retroscena.

A quanto pare Maestrelli e Antonino vivrebbero insieme in quel di Milano, proprio nella casa di Spinalbese: cosa ne pensate?

Attualmente Andy è tornato in Italia e si trova a Roma proprio con Antonino protagonista di un recente gossip subito smentito da Lucrezia Lando tramite i colleghi di Novella 2000:

Vorrei smentire la notizia. Ho una situazione sentimentale privata. Non riguarda Antonino ma un’altra persona. Era il compleanno di una mia carissima amica che lavora con l’agente di Antonino. Lui non era nemmeno presente al compleanno. Non lo frequento.