“Antonino è ancora innamorato di Belen”, ex del GF Vip non ha dubbi

Gegia, intervistata ai microfoni di Radio Radio durante “Non succederà più”, ha parlato di Antonino Spinalbese, uno dei più chiacchierati concorrenti del Grande Fratello Vip. Secondo l’ex concorrente, l’imprenditore sarebbe ancora innamorato di Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì.

“È triste, dopo Belen è difficile che ti innamori. Secondo me è ancora innamorato di Belen”, ha svelato Gegia parlando di Antonino Spinalbese.

Avrà ragione?

Del resto non è la prima persona che la pensa in questo modo.

Anche Oriana ha espresso gli stessi dubbi in merito.

A tal proposito, sono intervenuti anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti di Casa Chi:

C’erano fotografi, gossip, il suo mondo. – riportano i colleghi di Biccy.it – C’erano poi tanti problemi che si sono venuti a creare. Eravamo due cose troppo differenti, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta questo? Oddio non lo so se basta solo il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando.