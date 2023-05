La festa di compleanno di Alfonso Signorini ha riacceso le antenne del gossip, tra litigi di ex concorrenti del Grande Fratello Vip e “incontri” speciali che hanno movimentato i social: cosa è successo tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese?

Antonino e Ginevra dopo il Grande Fratello Vip: ecco il loro rapporto oggi, parla ex concorrente

Dopo l’uscita di scena di Antonino dalla Casa del GF Vip, proprio Ginevra lo aveva aspettato fuori scambiandosi un passionale bacio con lui in diretta TV davanti gli occhi increduli di Alfonso Signorini.

Successivamente, dopo alcuni giorni di “frequentazione” le cose non sarebbero andare per il verso giusto e la stessa Ginevra Lamborghini, intervistata da Casa Chi, aveva smentito di essere impegnata con Antonino (che nel frattempo aveva allertato gli appassionati di gossip per una possibile implicazione con Carolina Stramare):

Antonino che fine ha fatto? Non lo so perché lo chiedete a me? Siamo rimasti amici ma poi come alla fine c’è sempre stato questo affetto che ci legava e poi… forse le cose dovevano andare così.

Io dal punto di vista sentimentale sono molto esigente. Non ho rancori… va bene così. Io la prendo molto sportivamente, vuol dire che doveva andare così. Leggo di quelle cose su Twitter… fermatevi!

Ero pronta a conoscerlo ma ci tengo a dire che sia sbagliato attaccare Antonino perché non ha fatto niente di male e non mi sento offesa. Sono scelte… È tutto ok. Io non sono certamente la sedotta e abbandonata come qualcuno mi dipinge. Siamo in buoni rapporti, credo, anche perché non ci sentiamo, ognuno ha la sua vita.

Cosa è accaduto durante il compleanno di Signorini?

A quanto pare, anche in quel caso, Antonino e Ginevra si sarebbero bellamente ignorati, così come ha svelato Attilio Romita interpellato sulla faccenda: