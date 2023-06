Antonino Spinalbese e Carolina Stramare stanno insieme? Proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato una fotografia con la modella ma, dopo alcuni secondi, lo scatto è stato cancellato.

Sul web si parlava di commenti negativi e insulti. Tuttavia, la fotografia è rimasta online per così poco tempo da rendere quasi impensabile questa tesi, nonostante l’elevato numero di follower di Antonino.

Amedeo Venza, nel frattempo, è intervenuto sulla questione parlando di frequentazione di un paio di mesi:

Quindi Antonino e Carolina stanno insieme (o meglio) si frequentano da 2 mesi! Lei è al settimo cielo, felice di questa frequentazione perché lo ha trovato completamente diverso da come veniva raccontato e da come è apparso in tv per 5 mesi!