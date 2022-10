Ecco le anticipazioni della decima puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera, giovedì 20 ottobre, a partire dalle 21.30 circa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, ecco cosa succederà.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, decima puntata del 20 ottobre

La povera Giaele è cotta di Antonino ma lui sgattaiola ma stasera indagheremo. – afferma Alfonso Signorini nel corso del daytime – Ci sarà finalmente il ritorno di Marco Bellavia in studio, il grande protagonista di questa edizione ritorna con noi e conosceremo le sue emozioni ed i suoi sentimenti e poi ci sarà l’incontro con i suoi coinquilini e credo che qualche sassolino dalla scarpe se lo toglierà.

Signorini prosegue con le anticipazioni:

A proposito di cose da raccontare. Durante l’ultima puntata Ginevra e Antonella si sono scontrate a distanza e la Lamborghini ha messo in guardia Edoardo. Ginevra pensa che il vero obiettivo di Antonella sia Antonino e non è l’unica a pensarlo: stasera ne parleremo.

E in ultimo, il collegamento con i nominati:

Ci sarà anche una eliminazione definitiva e uno se ne andrà via dalla Casa, chi uscirà?

Secondo George sarà Giaele la vippona che dovrà abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip.

Proprio la ex protagonista di “Ti spedisco in Convento”, ha aggiunto: “Secondo me me la gioco con Attilio”.

Romita ha precisato:

Penso di uscire io e mi va un po’ storta perché uscire perché le mie ciabatte fanno rumore…

Antonino è sicuro che uscirà lui mentre Cristina Quaranta ha concluso: