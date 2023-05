Annalisa conferma il matrimonio. Questa indiscrezione è emersa con forza in questi ultimi giorni e, proprio la diretta interessata, ha rotto il silenzio confermando di essere ad un passo dai fiori d’arancio.

Annalisa conferma il matrimonio con Francesco Muglia

Annalisa sposerà Francesco Muglia, il 43enne conosciuto sopra una nave da crociera, così come si legge tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi uscito in edicola.

Su DiPiù TV, la Scarrone ha confermato le nozze:

Si, abbiamo deciso di sposarci. Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui.

Come si sono conosciuti

La cantante di “Mon amour” e il suo futuro marito si sono conosciuti proprio su una nave di Costa Crociere di cui lui è vicepresidente marketing.

In base alla ricostruzione del settimanale, Annalisa nel 2020 era stata invitata sulla Costa Smeralda come ospite d’onore e lì sarebbe scattato il colpo di fulmine.

A tre anni di distanza dal loro primo incontro, la coppia avrebbe deciso di sposarsi quest’estate nel comune di Savona.

Francesco Muglia è originario di Padova, ha una laurea in lettere e filosofia e ha terminato i suoi studi a Stoccolma per poi frequentare un master in Marketing e comunicazione a Publitalia ’80 nel 2008.

Anche il futuro marito di Annalisa ama moltissimo la musica ed è diplomato in organo e composizione al conservatorio di Padova.