Anna Pettinelli intervistata da FanPage ha parlato di Aka7even, svelando perché non gli ha fatto cantare “Mi manchi” durante la finale di Amici 20. La prof di canto ha detto la sua pure su Giulia Stabile e la sua vittoria.

Perché non ho fatto cantare Mi manchi ad Aka7even? Era una strategia. Se fosse andato avanti, come speravo, me la sarei sparata in un secondo momento. Sapendo che doveva cantare tre canzoni, ho dovuto fare una scelta. Non poteva cantare tre inediti.

Al di là dei gusti personali della giuria, era impossibile non riconoscessero le qualità di Luca. Sa suonare tutto: la chitarra, la batteria, il pianoforte. Scrive le canzoni, canta benissimo, non stona mai, non può non essergli riconosciuto. Poteva non vincere, cosa che peraltro è accaduta. A un certo punto lo sapevamo un po’, ce lo eravamo anche detti ma gli ho chiesto di non preoccuparsi di non vincere, solo di fare il meglio.