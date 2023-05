Angelina Mango parla del suo fidanzato Antonio Cirigliano svelando la grande importanza che il chitarrista ha assunto nella sua vita ancor prima di vincere il circuito canto di Amici 22.

In un’intervista rilasciata al settimanale IoDonna, la figlia Mango, ha parlato in maniera profonda e romantica della sua storia d’amore con Antonio, il chitarrista a cui è legata già da qualche anno.

I due collaborano da molto tempo, anche lui è un musicista e questa passione comune ha fatto in modo che l’incontro tra loro fosse del tutto focalizzato sulla condivisione delle stesse passioni:

È stato importante per me ricevere il suo sostegno, mi ha dato la carica. È la persona che più mi sostiene e con la quale condivido più cose sia a livello lavorativo sia a livello personale. Stare lontani è difficile, però comunicare attraverso la musica è quello che facciamo da sempre e lo abbiamo fatto anche in questi mesi. Mi dà tranquillità.