La storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga procede a gonfie vele. La coppia, proprio in questi giorni si trova anche in vacanza in Sicilia, dalla famiglia di lei.

Zenga e Rosalinda Cannavò hot: “Lei mi fa sesso pure in pigiama”

“Sarebbe grave se dopo cinque mesi dovessimo avere dei momenti bassi”, svela Andrea Zenga intervistato con la fidanzata tra le pagine del nuovo numero di Chi Magazine uscito proprio stamattina.

L’ex del Grande Fratello Vip prosegue:

Rosy mi seduce con lo sguardo, potrebbe avere anche il pigiama della nonna che mi farebbe sesso lo stesso. Anche se io la preferisco con le culotte Siamo due innamorati che i trentacinque metri quadrati di casa di Andrea li hanno sfruttati tutti e intendo in ogni senso. Ma anche a casa di Rosalinda non ci siamo mai lamentati, anzi…

A breve, dopo l’estate insieme, Rosalinda e Zenga intraprenderanno la convivenza:

Le persone sono convinte che fai il GF Vip e poi magari per tre anni prendi uno stipendio fisso. Ma non è così. Noi dobbiamo fare i conti con la normalità e con il quotidiano. Oggi i conti in tasca li facciamo e non è il momento per comprare una casa. Presto però andremo a vivere insieme.