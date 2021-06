Zelletta e Pierpaolo Pretelli si sono sentiti: il passo in avanti, parla Andrea

Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli si sono risentiti dopo il Grande Fratello Vip. L’ex tronista lo ha raccontato nel corso di Non succederà più, il programma in onda su Radio Radio condotto da Giada Di Miceli.

Zelletta e Pierpaolo Pretelli si sono sentiti: il passo in avanti

Zelletta è intervenuto pure sulle critiche di Akash Kumar che lo ha accusato di non essere un vero modello:

Ti dico la verità, io sono una persona molto tranquilla. Non mi piace creare polveroni. Io non ho mai litigato con lui. Se pensa quello di me, io accetto e vado avanti. Penso alla mia musica, al mio disco, a tutti i miei progetti futuri.

Perché ha litigato con me? Questo lo devi chiedere a lui. Lui esprime il suo pensiero, io il mio. Ci siamo conosciuti ad una serata di Armani. Ti parlo di 4 o 5 anni fa. Queste cose non mi appartengono tanto, non ho mai litigato con lui.