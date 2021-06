Andrea Zelletta ospite di Casa Chi ha parlato nuovamente di Pierpaolo Pretelli ed ha risposto alle accuse di Akash Kumar che, dopo l’Isola dei Famosi, ne ha praticamente avuto per tutti.

Con Pierpaolo non ci siamo più sentiti, questa è la verità. Mi dispiace dirlo, io mi aspettavo una telefonata visto che l’ultimo messaggio è stato il mio. Sicuramente ci incontreremo e ci vedremo e penso parleremo in maniera molto tranquilla. Sono aperto per chiarire perché sei mesi sono stati lunghi e siamo stati molto vicini.

Zelletta ha replicato anche alle accuse di Akash:

Con Akash non abbiamo litigato. Io faccio parlare i fatti, lui ha detto che non ho mai fatto il modello ma io ho sfilato per Dolce e Gabbana, per Armani, ci sono le foto e le prove e quindi non c’è da rispondere. Io ho fatto la mia carriera da modello ma non sto li ad acclamarmi. Lui è un bellissimo ragazzo, fa il modello e sono felice per lui, spero possa diventare un top model. Lui ha l’indole di punzecchiare, che faccia il modello più che il punzecchiatore.