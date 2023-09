Arisa, nel corso delle sue ultime storie d’amore, ha dovuto affrontare numerose ostilità ed anche tira e molla. Andrea Di Carlo e Vito Coppola sono stati gli ultimi fidanzati in ordine di tempo, scopriamo tutti i dettagli su queste travagliate relazioni.

Andrea Di Carlo e Vito Coppola, chi sono gli ex fidanzati di Arisa

Andrea Di Carlo è un rinomato autore televisivo e manager, noto anche per aver seguito il percorso artistico anche di Arisa durante la loro relazione. Tra i suoi clienti di spicco figurano nomi come Can Yaman, l’acclamato attore turco famoso per le sue interpretazioni nelle soap opera, e il noto calciatore Zlatan Ibrahimovic.

Il suo contributo nell’ambito televisivo è stato significativo, partecipando alla creazione di programmi di successo come il Grande Fratello e Live non è la D’Urso.

Inoltre, ha lavorato con la Rai, collaborando con Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno.

Andrea Di Carlo e Arisa hanno avuto numerosi tira e molla e si era parlato pure di matrimonio tra di loro.

Chi è il ballerino

Vito Coppola è stato uno dei ballerini professionisti nel cast del programma Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci. È proprio durante la sua partecipazione al programma nel 2021 che ha conosciuto Arisa, dando inizio a una relazione che ha suscitato molte chiacchiere.

Non solo hanno condiviso la pista da ballo, ma hanno anche trionfato nella competizione, aggiudicandosi la vittoria di quell’edizione. Inizialmente sembrava che l’amore tra di loro sarebbe durato nel tempo e li avrebbe portati lontano, ma alla fine la loro storia è giunta al termine.

Dopo aver lasciato Arisa e Ballando con le Stelle, la carriera di Vito Coppola ha preso il volo sbarcando nel cast di Strictly Come Dancing, la versione originale del format.

Il ballerino è arrivato in finale assieme alla sua partner Fleur East che ha definito “la migliore partner di sempre”.