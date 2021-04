Nelle passate ore trascorse all’Isola dei Famosi, Miryea Stabile, vincitrice de La Pupa e il Secchione, è stata in vena di confidenze con Elisa Isoardi e Vera Gemma ed è arrivata a fare una rivelazione molto interessante sul conto di Andrea Cerioli. A suo dire, infatti, l’ex di Uomini e Donne si sarebbe preso una bella cotta per l’ex di Matteo Salvini.

Miryea e la confessione su Andrea Cerioli

Durante alcune confessioni notturne, Miryea si è lasciata andare aduna serie di considerazioni sui naufraghi dell’Isola dei Famosi, da Gilles Rocca a Drusilla Gucci. Ecco le sue parole riportate dagli amici di Biccy.it:

Le mie congetture sono che Gilles è un finto perbenista. Parlo a livello di quello che ho vissuto. Drusilla mi ha fatto restare male, perché è vera, però mi è scesa molto perché mi ha detto delle cose non belle.

Successivamente ha svelato quella che è stata una sua sensazione ma che l’avrebbe particolarmente colpita. Rivolgendosi ad Elisa Isoardi, infatti, ha svelato:

Secondo me Andrea era un po’ invaghito di te, sì era invaghito. Perché vedevo che ti seguiva un po’. Secondo me c’è un certo feeling. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui…

A quanto pare però si sarebbe trattato solo di pure fantasie da parte dell’ex Pupa ed Elisa Isoardi ha prontamente preso le distanze dalle sensazioni di Miryea:

No dai. Lui mi faceva ridere, è simpatico è bolognese, però no, ci mancherebbe, potrebbe essere mio figlio. Lui è molto simpatico, ma io sono nella fase in cui mi piacciono quelli grandi e lui davvero potrebbe essere un figlio per me.

Cara Elisa, Andrea in fin dei conti ha solo sette anni in meno di te, su! Ed infatti Vera Gemma glielo ha fatto prontamente notare, a suo modo, ricordando come tutti i suoi fidanzati potrebbero essere i suoi figli:

Non dire queste frasi davanti a me. Ho un esercito di toy boy che potrebbe ribellarsi!