Fariba Tehrani è veramente un cuore di panna. Ecco perché, durante un suo momento a cuore aperto sull’Isola dei Famosi, ha parlato degli affetti che le mancano in Italia, citando – naturalmente – Giulia Salemi, sua figlia. La naufraga ha anche menzionato Dayane Mello e il suo lutto mentre si trovava al Grande Fratello Vip.

Io e Giulia siamo abituate a stare lontane per lavoro. Unica cosa, che non so cosa sta succedendo ai miei parenti, Giulia… non sapere cosa gli succede ti viene qualcosa… però per il resto siamo forti. Io fin da piccola sono stata lontana dai miei fratelli.

Giulia da quando aveva 18 anni è abituata come me… io sono andata fuori di casa a quella età e pure lei. E che non so se sta bene, se i miei fratelli stanno bene.

Poi vedere anche quello che è successo a Dayane Mello al GF Vip ti moltiplica la paura. Io sono positiva ma chi poteva pensare mai che una come Dayane durante un reality perde il fratello.

Da quella volta io ho paura… ma le mamme sono forti.