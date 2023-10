Sono stati diversi e soprattutto molto intensi gli amori di Amanda Lear, la poliedrica ed affascinante artista che sarà per sempre ricordata per la sua controversa storia con Salvador Dalì. Quest’ultimo rimase letteralmente folgorato dalla sua androginia e questa caratteristica è stata la fortuna della Lear.

Gli amori di Amanda Lear

La vita affettiva di Amanda Lear riveste un ruolo di rilievo: negli anni Sessanta fa la conoscenza e stringe amicizia con Brian Jones, fondatore dei Rolling Stones. Durante quel periodo, sviluppa un legame speciale con Salvador Dalì e sua moglie, affermando di essere stata l’amante del celebre pittore per ben 16 anni, trascorrendo ogni estate insieme a entrambi.

Nei mesi scorsi era tornata a parlare della sua storia con Dalì e a Panorama aveva dichiarato:

A lui piacevano l’aristocrazia, le contesse, le principesse. Parlava come vivesse in un tempo antico. Ci siamo sempre dati del lei, anche se eravamo intimi. Era religiosissimo, tradizionale: non eravamo sposati e non gli piaceva l’idea che si pensasse fossi la sua amante. Sapeva che non avevo soldi, ma mi diceva: “Piccola Amanda, vorrei aiutarla, ma non posso. Ho una moglie e sono cattolico”. Era il trionfo dell’ipocrisia. Un tipico macho spagnolo.

Amanda Lear intrattiene anche una relazione con David Bowie. Nel 1965 sposa Morgan Paul Lear a Chelsea e nel 1979 si unisce in matrimonio con l’aristocratico francese Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, un produttore musicale. Il loro matrimonio avviene a Las Vegas durante un tour promozionale per l’album Sweet Revenge. L’uomo nel 2000 muore a 51 anni, nell’incendio della loro villa in Provenza.

Nel 1999, Amanda Lear incontra il modello Manuel Casella, ben 40 anni più giovane, con il quale ha una relazione che dura dal 2001 al 2008. Nel 2014, intraprende una relazione con l’attore Anthony Hornez, anch’esso di circa 40 anni più giovane.

In un’intervista del 2021 con Silvia Toffanin, Amanda Lear rivela di essere stata la prima esperienza sessuale del giovane Miguel Bosè, spinta verso di lui dal padre del cantante, il torero Dominguín.

Nonostante i suoi numerosi amori, Amanda Lear non ha mai avuto figli e in diverse occasioni ha spiegato il motivo: