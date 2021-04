Amici di Maria, Tommaso Stanzani nel cast di ballerini professionisti?

Tommaso Stanzani verso il ruolo di ballerino professionista? Secondo ciò che svela il settimanale Vero, ci potrebbe essere questa importante possibilità per l’ex ballerino di Amici 20 eliminato da poco.

L’eliminazione di Tommaso Stanzani ha sconvolto tutti gli estimatori del talent show. Il ballerino, infatti, ha oggettive doti artistiche ed è stato un vero peccato vederlo andare via dalla scuola.

Secondo il settimanale Vero, le porte del mondo dello spettacolo per Tommaso sono letteralmente spalancate:

Vedremo cosa accadrà in questi mesi dopo la fine della 20esima edizione.

Io mi auguro che Tommaso possa entrare veramente a far parte del cast di ballerini professionisti di Amici perché lo merita ad occhi chiusi.

È stata un’esperienza di grande crescita sia artistica che personale. Mi posso ritenere soddisfatto. È stato un percorso intenso, divertente, non ho mai sentito il peso del lavoro. Ero felice di essere lì. – racconta Tommaso intervistato da Comingsoon.it – Non mi aspettavo di essere eliminato perché non ero mai stato messo veramente in discussione rispetto ad alcuni miei compagni. A ogni modo, non ho rimpianti.