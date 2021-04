Tommaso Stanzani dopo l’eliminazione choc di Amici 20, ha detto la sua in merito al possibile vincitore del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Intervistato per Sorrisi.com, il giovane talento della danza ha fatto un suo personale pronostico che piacerà molto agli estimatori.

Amici 20, Tommaso Stanzani e il pronostico vincitore

Quest’anno è una bella scommessa, perché è tutto talmente inaspettato. Secondo me Giulia, lo spero per lei. Nel canto direi Sangiovanni, è bravo e ci sono tante ragazzine che stravedono per lui. Mi sarebbe piaciuto anche Enula, ha una voce che mi incanta.

Tommaso Stanzani ha svelato anche il suo dispiacere dopo l’eliminazione:

Capisco che “Amici” è un gioco e per forza qualcuno deve uscire. Forse io ero quello che piaceva un po’ meno ai giudici, sicuramente sono l’unico concorrente che non ha vinto una sfida! Però mi hanno fatto molto piacere le belle parole di tutti e anche della maestra Lorella Cuccarini che ha sempre detto che in me vedeva un talento e ha sempre espresso stima nei miei confronti.

E per quanto riguarda i sogni nel cassetto, dopo la proposta del coreografo Michele Merola che gli ha offerto una borsa di studio, racconta:

Voglio ballare finché posso, a teatro con le compagnie di danza contemporanea o anche in televisione. Non è detto che una cosa escluda l’altra. Poi magari, nella vita non si sa mai, tra un po’ di anni mi viene voglia di cantare e lì sarà più difficile convincere i miei genitori visto che sono stonato…