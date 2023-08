Mattia Zenzola, dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi è pronto a sbarcare a Ballando con le stelle? Il ballerino di latino americano, intervistato da SuperGuida TV non ha escluso questa possibilità.

Mattia Zenzola a Ballando con le stelle? Ecco che succede dopo Amici di Maria

Ballando con le stelle? Non mi dispiacerebbe. E’ un ambiente familiare quello in cui c’è la danza come modalità di espressione. E’ un programma che ho seguito e che mi piace. Perché no? In che rapporti sono rimasto con Maria De Filippi? Lei ha mille impegni e dopo Amici si è dedicata anche ad altri programmi. Non abbiamo avuto tanto modo di sentirci ma sono convinto che lei c’è sempre. Tutto quello che è successo all’interno della scuola, a partire dai rapporti personali che si sono creati, è dipeso da Maria. E’ una donna che mette tutti sullo stesso piano, che tratta tutti allo stesso modo. E questa è la cosa più bella!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MATTIA (@mattia_zenzola)



Nel frattempo la grande macchina organizzativa non si ferma neppure in questi primi giorni di agosto e Milly Carlucci prepara il colpaccio in vista di Ballando con le Stelle 2023 proponendo dei nomi bomba.

Lei evidentemente cerca di depistare per non svelare tutto e subito, ma ci ha pensato Giuseppe Candela, penna di Dagospia, a renderli noti.

Si tratterebbe della conduttrice di Rai2, Simona Ventura, del celebre chef e volto televisivo Bruno Barbieri, del cantante Bobby Solo e di Teo Mammucari, che arriva su Rai1 dopo aver lasciato Le Iene e Tu si que vales.