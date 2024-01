Amici 23, spoiler nuova registrazione: anche questa puntata che vedremo in onda domenica pomeriggio è stata segnata dai litigi in studio. Questa volta il protagonista è Nicholas, il ballerino che non piace per niente da Alessandra Celentano.

Amici 23 spoiler, Nicholas piange: il gesto di Maria De Filippi

Nicholas affronta un compito dato da Alessandra Celentano e riceve 4. Una signora del pubblico non era d’accordo e viene fatta scendere direttamente da Maria De Filippi.

La signora afferma che, essendo mamma di 3 figli, per lei è brutto sentire le parole che la Celentano dice ai ragazzi di Amici 23, specie al ballerino in questione.

Ecco altri dettagli dai colleghi di SuperGuidaTV:

Nicholas svolge il compito dato dalla Celentano che viene dimostrato da Sebastian. Da qui nasce una grossa discussione in cui interviene anche una signora del pubblico. Nasce una grossa discussione in cui la signora del pubblico difende il ballerino e accusa la maestra di essere “esagerata” e che la lettera scritta a Nicholas era troppo dura per un ragazzo della sue età. Il ballerino si mette a piangere.

News su Mew e Matthew

Così come riferisce l’account di Amici News, Maria ha parlato dell’abbandono da parte di Mew e Matthew confermando quanto detto in precedenza dalla redazione: “Sono usciti per motivi personali”.

L’account di Gossip TV aggiunge un dettaglio interessante sulla scuola di Amici 23 dopo l’uscita degli amatissimi cantanti:

Alcuni banchi sono stati spostati dopo l’uscita di Mew e Matthew.