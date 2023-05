Cristiano Malgioglio, ospite di Verissimo, ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi dopo la fine di Amici 22 e il suo ruolo di giudice al fianco di Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Io desideravo da tanto di lavorare con Maria, ho sempre sognato, ho sempre fatto cose belle nella vita. Ho fatto tanti sacrifici. Per lavorare con Maria avevo ansia. Mi metteva soggezione, lei è una donna meravigliosa. La vorrei per tutta la vita con me, è generosa, è sempre attenta a tutto. Ha un talento incredibile. Ti dà l’anima.

Al fianco di Malgioglio anche Giuseppe Giofrè che ha parlato di Mattia Zenzola, il vincitore di Amici 22:

Amici è stato un sogno, trovarmi lì come concorrente è stato il regalo più grande. Tornare come professionista un altro regalo grande, ora come giudice… Non me l’aspettavo. Ho 30 anni, sono nell’età giusta per fare un passo del genere.

In Mattia ho rivisto qualcosa di me, la gente da casa si immedesima tanto. Mattia è stato la dimostrazione che l’impegno e i sacrifici possono ripagare nella vita.