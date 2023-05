Angelina Mango e Wax, il loro rapporto oggi: precisazioni dopo Amici 22

Angelina Mango e Wax sono stati ospiti di Verissimo dopo la finale di Amici 22. A distanza di una settimana dalla conclusione del talent show, i due cantanti hanno parlato del loro particolare rapporto di amicizia.

“Lui c’è stato sempre, nei momenti in cui ne avevo bisogno. Lui mi capiva, mi capisce, è una persona veramente sensibile, è in linea con la mia testa”, ha confessato Angelina parlando di Wax.

Anche il trapper, facendo il suo ingresso in studio, ha confermato il rapporto di stima e affetto:

Con lei ho sempre cercato di dare la parte migliore di me. Non mi sono mai sentito solo, sono contento che siamo rimasti insieme fino alla fine.

Angelina ha parlato pure dell’amicizia con Federica:

Le ho regalato la cavigliera del Napoli, volevo darle non so, un braccio, quando è andata via, mi sono stracciata le calze che avevo al serale e le ho dato questa cavigliera che rappresenta l’amicizia, ha un significato importante.

Lei mi ha supportato veramente tanto, ogni mattina la andavo a svegliare per andare in palestra insieme, mi è mancata tantissimo quando è andata via, spero di poterla vedere il più possibile, spero che le nostre strade si incrocino il più possibile.

Ci siamo sempre confrontate su tutto, anche sulla musica.