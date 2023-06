Amici 22 è terminato ormai da qualche settimana e mentre si attendono i dettagli sulla prossima edizione (è ancora incerto il cast di professori), un ex allievo molto amato ha svelato in una intervista alcuni retroscena sulla conduttrice Maria De Filippi e su una lite avvenuta a telecamere spente tra i due.

Amici 22, la lite tra Maria De Filippi e Wax

Lui è Wax, ex allievo di Arisa, il quale ha avuto un rapporto molto intenso con Maria De Filippi, come emerso nel corso di Amici 22. Nel corso del talent il loro rapporto è decisamente migliorato anche se durante la stagione non sarebbero mancati degli attriti e delle discussioni.

La De Filippi, di fatto, ha spesso perso la pazienza nei confronti di Wax ed entrambi in diverse occasioni hanno citato una lite avvenuta durante i cast senza mai scendere nei particolari. A farlo è stato il giovane cantante tra le pagine di Diva e Donna.

“Sono entrato ad Amici con tantissima rabbia”, ha raccontato Wax. Stando al suo racconto, il ragazzo avrebbe preso il microfono in mano e detto “buongiorno signorine” davanti alla conduttrice:

Sono arrivato ai casting bello arrogante. Non è stata proprio una bella presentazione. Però non c’è mai stata cattiveria. Maria all’inizio si è un po’ risentita, poi però siamo andati avanti.

Wax ha anche spiegato il motivo del suo atteggiamento davanti a Maria De Filippi: