Capodanno ad Amici 22, cosa è successo? Anticipazioni proprio shock quelle in riferimento all’ultima registrazione del talent show che vedremo in onda domenica 15 gennaio. Cosa è successo l’ultima notte del 2022?

Capodanno gate ad Amici 22: hanno sniffato la noce moscata?

Secondo la pagina di Amici News, gli allievi della scuola potrebbero aver sniffato la noce moscata. La teoria sembra incredibile ma, basta fare una semplice su Google per scoprire che:

Siamo abituati ad utilizzarla come spezia, ma la noce moscata, se utilizzata in dose eccessive, potrebbe causare allucinazioni. Assunta in dose non consigliate può causare deliri ed allucinazioni, ed ancora ansia e paranoie. Gli effetti allucinogeni della noce moscata risalgono addirittura all’antico Egitto.

Ecco cosa ha scritto la pagina di Amici News (mi permetto di correggere solo un dettaglio per i grammarnazi come me: si scrive “innocua”, per piacere).

Verità o meno, questa cosa (non provate a simularli perché è molto pericoloso e loro, qualora fosse vero, sarebbero stati degli incoscienti) è costata l’eliminazione di Tommy Dali, uscito dalla scuola dopo numerosi richiami.