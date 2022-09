Oggi, mercoledì 21 settembre 2022, si è registrata la seconda puntata di Amici 22, scopriamo tutte le anticipazioni (per merito della pagina Amici News), gli ospiti e le numerose esibizioni degli allievi della scuola più talentuosa d’Italia.

Oggi non c’è stata nessuna eliminazione, ma è stata solo sospesa la maglia a Ramon.

Maglia sospesa a Ramon: Decisione di Alessandra Celentano come monito perché ha mostrato tre foto in cui secondo lei non rispetta il decoro e che non dovrebbe mostrare perché non si trova a casa sua.

Ospiti della puntata di Amici 22: Ornella Vanoni e Annalisa Scarrone.

Classifica CANTO, giudici: Vanoni e Gentile (RTL).

Classifica BALLO, giudice: Giuseppe Giofrè.

Prima gara tra inediti con soli 3 ragazzi giudicati da Federica Gentile. I 3 ragazzi sono stati scelti tramite votazione anonima degli allievi tramite bigliettini.

Sono stati scelti Aaron, Ndg e Tommy e Dali.

Ha vinto Aaron che avrà il suo inedito prodotto.

CLASSIFICA CANTO:

1 Cricca e Federica con 9

2 nNveo 8.5

3 Piccolo g 8

4 Wax e Andre con 7

Gli ultimi due andranno a rischio eliminazione dal loro prof. È stato fatto vedere solo Andre che si è esibito con una cover e con un compito che gli ha dato in settimana Rudy Zerbi.

Gara ballo tra solo 3 sull’improvvisazione. Stessa procedura per scegliere i ragazzi.

Vengono scelti Ludovica, Megan e Samuel.

Vince Ludovica che si esibirà il 22 ottobre al Palalottomatica al concerto di Marco Mengoni.

CLASSIFICA GARA BALLO:

1 Samu 9.2

2 Gianmarco 8

3 Mattia 7.5

4 Maddalena 6.2

5 Rita 6

Rita rischio eliminazione ma non è stata fatta vedere col pubblico in studio.

Prima delle gare ballo Asia ha svolto un compito dato in settimana dalla Celentano. Lunga discussione con Raimondo Todaro perché secondo Alessandra Asia non doveva entrare.

Altra discussione è stata tra Rudy (Lorella in realtà si vedeva concordasse) e Arisa su Wax dopo la sua esibizione per la classifica perché per Zerbi ha solo urlato per tutta la canzone.

Le improvvisazioni erano con oggetti misteriosi messi in 3 scatole. Le sceglievano al buio. Megan ha scelto la 2 e c’era un telefono, Ludovica la 3 e c’era una cornice mentre Samuel aveva un mazzo di fiori.

Per la sospensione di Ramon in realtà c’è stato un siparietto divertente perché tutti hanno considerato il provvedimento too much (lo stesso ballerino ha usato queste parole con la Celentano).

In una delle 3 foto mostravano la prima lui in canottiera, costume e ciabatte perché Ramon dorme in costume quindi quando lo hanno fatto uscire gli hanno dato un pigiama e lo hanno poi mostrato in diretta rientrato in casetta con un lungo pigiama blu.

Filmato iniziale è stato sulla Celentano e sul nuovo fidanzato: Maria vuole capire chi è. Hanno fatto vedere prima lei sempre cattiva ora buona e sognante grazie all’amore.

Cover:

Piccolo G ha cantato “A muso duro”.

Cricca: “Tu sei l’unica donna per me” dove ha riscritto un pezzetto.

Niveo: “Svegliarsi la mattina”

Wax e Andre in inglese.

Federica un pezzo in Italiano, la Vanoni le ha detto di scandire bene le parole.

Andre quando si è esibito per l’eliminazione ha fatto demons come cover e il compito di rudy era la canzone di De Gregori sempre e per sempre.

Gli altri professionisti sono entrati solo per portare gli oggetti (simone, Michele e Umberto).

Come passo a due per i ballerini solamente Mattia che ha ballato con Francesca Tocca.