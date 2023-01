Amici 22, anticipazioni: cosa è successo durante la nuova registrazione di questo pomeriggio? La puntata andrà in onda questa domenica (22 gennaio) su Canale 5 e presenta dei risvolti molto interessanti: Isobel ha conquistato la maglia del serale.

Amici 22, anticipazioni 19 gennaio: Isobel riceve la maglia del serale

Le pagine Twitter di Gossip Tv e Amici News, hanno diffuso prontamente le prime anticipazioni: Samu dovrà sostenere la sfida la prossima settimana ma Paky è entrato ugualmente con l’aggiunta di un banco in più (allievo della Celentano).

In sintesi, il ballerino ha affrontato una comparata di hip hop ed una di modern, ma la sfida è stata interrotta perché la Celentano ha deciso di prendere Paky.

Samu, quindi, affronterà una nuova sfida la prossima settimana.

Isobel ha ricevuto la maglia del serale.

Piccola curiosità su di lei: doveva entrare ad Amici 22 già a settembre ma non riusciva a stare al passo con i professionisti perché non capiva la nostra lingua.

Per questo motivo è tornata in Australia per fare un corso di italiano e potersi preparare al meglio.

Nessuno è stato eliminato e Gerry Scotti ha giudicato la gara delle cover.

La prova TIM è stata vinta da Mattia, Prova Oreo vinta da Angelina e Marlù da Aaron.

Ernia è stato ospite musicale della nuova puntata.

Gianmarco non era presente in studio.

Ecco i tre giudici della gara ballo: Riccardo Cocchi, Virna Toppi e Simona Tribuna.

Aaron non ha ricevuto la maglia del serale.

Cricca ha vinto la gara di canto (verrà girato il videoclip del suo singolo).

Samu trionfa nel ballo e si esibirà al concerto di Achille Lauro.

Nuova lite tra Todaro e la Celentano per il compito di Mattia (che alla fine non ha svolto).

Amici spoiler: cosa è stato detto sul Capodanno Gate e altre curiosità

Wax era molto sottotono e del Capodanno Gate non si è minimamente parlato.

Rudy ha battibeccato con Todaro dicendogli che rosica perché Mattia (suo allievo) preferisce chiedere consigli alla Celentano piuttosto che a lui.

Nonostante tutta la faccenda del Capodanno Gate, Wax e Angelina si sono sostenuti a vicenda.

La Celentano si è complimentata con Mattia ed è stato mandato in onda un video del ballerino che dice di sentirsi solo e poco consigliato dal suo prof.

Isobel si è esibita cinque volte.

Gerry Scotti ha fatto i complimenti a Federica e Angelina.

Prossima registrazione mercoledì 25 gennaio.

