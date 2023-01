Amici 22, anticipazioni bomba: cosa è successo durante la nuova registrazione di questo pomeriggio? La puntata andrà in onda questa domenica (15 gennaio) su Canale 5 e presenta dei risvolti interessantissimi: Tommy D. è stato eliminato e Cricca ha avuto modo di rientrare nella scuola vincendo la sfida contro Valeria.

Tommy viene eliminato per gravi comportamenti.

Cricca rientra in studio per fare una sfida.

Cricca entra nuovamente nella scuola.

Prova TIM: vince Mattia.

Allora nella notte di Capodanno è successo un fatto gravissimo che la produzione non ha potuto mandare in onda. Hanno deciso di prendere un provvedimento disciplinare per Wax, Tommy, NDG, Valeria, Maddalena e Samu mettendoli in sfida immediata.

Ecco perché Tommy viene eliminato.

Giudici della gara ballo: Federico Leli, Garrison, Irma di Paola.

Giudice gara canto: Alessandro Cattelan.

Cricca vs Valeria (la produzione non accettava un’entrata diretta) e quindi vince Cricca.

In poche parole Tommy e Valeria eliminati.

Cricca rientra in gara.

I professori fanno esibire anche Ramon perché come le maglie del serale vengono date POSSONO ESSERE ANCHE TOLTE. Ramon ovviamente la mantiene.

La notte di capodanno più terribile di sempre. Cosa è successo? Lo scopriremo un giorno ma non sarà adesso.