Amici 21 parte a settembre e cambia pure il daytime: ecco tutte le novità

Grandi novità per quanto riguarda l’inizio di Amici 21. A quanto pare Maria De Filippi, in perfetto stile scuola tradizionale, vuole aprire le danze del talent show direttamente da settembre.

Amici 21 parte a settembre e cambia pure il daytime

Nemmeno 10 giorni fa vi abbiamo annunciato la partenza anticipata di Amici 21. – scrive il buon Davide Maggio – Oggi, siamo in grado di aggiungere un ulteriore tassello: il talent show di Maria De Filippi prenderà il via tra la seconda e la terza settimana di settembre, con un anticipo di circa due mesi sulla tradizionale tabella di marcia. Varia, conseguentemente, il palinsesto di Canale 5: possiamo anche annunciarvi, infatti, che il daytime della nuova edizione di Amici durerà circa 30 minuti.

Con l’allungamento del daytime potrebbe essere confermata la riduzione di Pomeriggio 5, collocando Barbara d’Urso in una piccola fascia oraria di 45/60 minuti invece che l’ora e mezza circa della passata edizione.

I provini di Amici per scegliere la nuova classe sono iniziati da un pezzo. Come rivela Chi, tra i giudici durante la prima fase di selezioni ci sarà anche Alberto Urso, ex vincitore del talent.

In merito alla nuova edizione di Amici, oltre a Lorella Cuccarini ed Arisa, super confermatissime in giuria, potrebbe entrare nel cast anche Giulia Stabile nel corpo di ballo ma nel frattempo pare sia impegnata anche in Tu si que vales.